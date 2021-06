Vedum vil ikkje stille Ullevål-ultimatum

innenriks

– Vi ser korleis det har byrja å bevege Arbeidarpartiet, fordi Oslo Ap har endra standpunkt, så vi har god tru på både argumenta våre og at det skal vere mogleg å få snudd, seier Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen i samband med sommarpressekonferansen til partiet.

Førstekandidat for Oslo Sp, Jan Bøhler, har uttalt til Aftenposten at kampen for å verne Ullevål sjukehus er «valsak nummer éin».

Helse sør-aust ønskjer å rive Ullevål sjukehus og selje tomta for å finansiere nytt sjukehus på Gaustad. Planane har utløyst store protestar frå sjukehus-aktivistar, tilsette og Oslo bystyre. Ei måling frå Respons Analyse har vist at sju av ti Oslo-folk ønskjer å behalde Ullevål.

Vedum seier Senterpartiet unngår ultimatum, men går til val på det dei meiner. Bevaring av Ullevål har Sp løfta fram fordi det er noko dei meiner er viktig.

– Vi stiller ikkje ultimatum på noko som helst. Då blir det sånn at Arbeidarpartiet stiller ultimatum éin dag, så stiller vi ein annan dag, og sånn går no dagan, seier Sp-leiaren.

