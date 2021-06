Bergensarar klarte å snike i vaksinekøen

innenriks

Feilen har gjort det mogleg for bergensarar å korte ned vaksineintervallet med fem veker, skriv Bergensavisen.

– Vi har vore klar over at det har vore ei moglegheit, men vi har no korrigert dette slik at alle som har fått dose éin ikkje lenger skal ha tilgang til å bestille time, seier Elisabeth Mahler Engelsen, som prosjektleiar for koronavaksinasjonen i Bergen kommune.

Kommunen vil avlyse timar for personar som ikkje skal ha forkorta intervall. Kommunen har ikkje opplyst kor mange som har nytta seg av smottholet.

(©NPK)