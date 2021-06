Færre koronatilfelle blant ungdom i Oslo – auke blant unge vaksne

innenriks

I gjennomsnitt vart det registrert 29 smittetilfelle per dag i veke 25. Det er ein nedgang frå veka før, då det i gjennomsnitt vart registrert 34 tilfelle per dag, viser Oslo kommunes koronarapport for førre veke.

78 av dei stadfesta koronatilfella førre veke var hos barn og unge mellom 10 og 19 år. I veka før var det tilsvarande talet 102.

I aldersgruppa 20–29 år var det likevel ein auke førre veke, frå 56 til 69 tilfelle.

Ein større del av Oslos koronatilfelle kjem no av smitte som kjem frå andre stader. Frå veke 24 til veke 25 auka delen som vart smitta i Noreg, men utanfor Oslo, frå 7 til 19 prosent.

Delen som oppgir at dei er smitta i utlandet, var 5 prosent førre veke.

(©NPK)