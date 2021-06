Fiskeridirektoratet vil behalde forbod ved reke- og gytefelt

innenriks

Direktoratet foreslo opphavleg å fjerne kravet om 500 meters avstand til reke- og gytefelt, men opplyser onsdag at dei no går inn for å behalde forbodet.

Det skjer etter at Fiskeridirektoratet har fått inn høyringsfråsegner, i tillegg til ny kunnskap og erfaringar frå tilsynskampanjen i 2020.

I tilrådinga si til Nærings- og fiskeridepartementet heiter det mellom anna at «gjeldende vilkår for bruk og utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt videreføres. Reguleringen utvides til å gjelde legemidler for behandling av akvakulturdyr og avgrenses ikke lenger til behandling mot lakselus».

