Håvard Kvalheim blir ny administrerande direktør i Polaris Media Sør og Fædrelandsvennen

innenriks

Kvalheim kjem frå jobben som konserndirektør for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media.

– Eg er utruleg glad for den tilliten eg har fått. Saman med dyktige medarbeidarar ønskjer eg å bidra til at mediehusa ytterlegare styrkjer posisjonane sine i ei stadig meir digital framtid, seier Kvalheim.

Han vil leie Fædrelandsvennen saman med sjefredaktør Eivind Ljøstad.

– Eg er svært glad for at Håvard tiltrer som administrerande direktør for Polaris Media Sør og Fædrelandsvennen. Håvard vil òg i den nye rolla si vere ein del av konsernleiinga, og han blir ein viktig bidragsytar i den vidare utviklinga av Polaris Media, seier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

(©NPK)