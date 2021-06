innenriks

Redningshelikopter er på staden.

– Det skal ha vore fire personar involverte i hendinga. To personar har komme seg på land. Éin person er henta opp av helikopteret, skriv politiet i Sørøst på Twitter.

I ei oppdatering opplyser politiet at dei er i ferd med å hente opp person nummer to frå elva. Skadeomfanget for begge personane er ukjent.

