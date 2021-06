Krøll med vaksineinnkallingar i Kristiansand

innenriks

– Onsdag skriv vi ut og sender 300 brev på papir i vanlege konvoluttar, tysdag sende vi ut 400 brev, seier avdelingsleiar Anette Lauvås Haabesland ved Kristiansand vaksinasjonssenter.

Problemet er at kommunen i utgangspunktet kontaktar alle som skal ha vaksine, via SMS. For at det skal gå, må dei ha tilgang til rett telefonnummer, og det får dei når vedkommande er riktig registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no.

– Alle unge må sjekke at dei er rett registrerte i kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no. Vi set òg stor pris på om foreldre kan hjelpe oss å seie frå om dette, seier Haabesland.

Utfordringa gjeld heile prioriteringsgruppe 10, altså dei i aldersgruppene 18–24 år og 40–44 år.

