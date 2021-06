Lakseselskap fekk gebyr for manglande miljøplanar

innenriks

Salmar Settefisk AS får gebyret på 200.000 kroner fordi det sette i gang arbeid ved Skordalstjønn i Levanger kommune i Trøndelag utan godkjend detaljplan for miljø og landskap, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag.

Norway Royal Salmon Settefisk AS får eit gebyr på 250.000 kroner for arbeid som er gjort utan godkjend detaljplan for miljø og landskap i samband med vassuttak frå Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke.

Selskapa kan klage vedtaka inn for Olje- og energidepartementet innan seks veker.

(©NPK)