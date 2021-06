Nasjonal ventekarantene blir avvikla torsdag

innenriks

Den nasjonale ordninga for ventekarantene vart innført 29. mars og gjeld personar som deler bustad med ein som er i smittekarantene, medan personen ventar på negativ test eller utløp av karantene.

– Dette tiltaket inneber ei stor byrde for mange og blir sett på som å ha liten effekt for å hindre smittespreiing slik smittesituasjonen er no. Helsedirektoratet og FHI tilrår derfor at ordninga med ventekarantene blir avvikla, og regjeringa støttar dette, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Ordninga blir avvikla frå midnatt, natt til 1. juli, og personar som allereie er i ventekarantene, kan gå ut av karantene på dette tidspunktet.

Samtidig kan kommunane sjølve innføre lokal ventekarantene dersom dei ser på det som nødvendig, slik tilfellet var før ordninga tredde i kraft.

