Noreg støttar 39 nye skogprosjekt med 1,8 milliardar kroner

– Støtta til sivilt samfunn gir viktige resultat for Noregs regnskogsatsing. Sivilt samfunn styrkjer urfolk og rettane og skogområda til lokalsamfunn og held selskap ansvarlege for avskoging i råvareproduksjon, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.

Noregs internasjonale klima- og skoginitiativ har som mål å bidra til å bremse og over tid reversere avskoging og øydelegging av skog i utviklingsland. Sivilsamfunn er avgjerande for at dette målet skal nåast, ifølgje regjeringa.

Den største delen av tildelinga, nærare 640 millionar kroner, går til å støtte urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn.

– Å styrkje rettane til urfolk er ein av dei mest effektive måtane å verne regnskog på. Urfolk og andre forkjemparar for miljø og menneskerettar risikerer dessutan liva sine i kampen mot avskoging. Kampen deira bør vere kampen vår, seier Rotevatn.

