Riksadvokaten manglar oversikt over handteringa av brot på karantenehotellplikta

innenriks

– Riksadvokaten har ikkje grunnlag for å trekkje nokon sikker konklusjon om i kva grad ulike politidistrikt handterer brot på reglane om karantenehotell ulikt, seier assisterande riksadvokat Knut Erik Sæther til NTB.

– I den grad det finst ugrunna forskjellar, er dette uheldig. Ei nærare kartlegging av slike moglege forskjellar, og årsaker til eventuell ulik handhevingspraksis, ville likevel krevje ein omfattande analyse, seier han.

Tysdag vart det kjent at Aust politidistrikt har oppretta 270 meldingar for brot på karantenehotellplikta, men dei fleste av sakene blir lagde bort. Same dag vart det kjent at Vest politidistrikt hadde gitt elleve personar førelegg for å droppe karantenehotell, noko som fekk advokat John Christian Elden til å reagere.

Sæther peikar på at regelverket til dels blir endra hyppig og er av mellombels karakter.

– På denne bakgrunnen, og i lys av utviklinga i smittesituasjonen i samfunnet, finn ikkje Riksadvokaten tilstrekkeleg grunn til å igangsette nokon nærare undersøking av handhevingspraksis ut frå opplysningane det er vist til om saker frå høvesvis Aust og Vest politidistrikt, seier han.

Ordninga med karantenehotell er avvikla for personar som har vore på reise i EØS og Schengen, men gjeld framleis for personar som har vore på reise i andre land, inkludert Storbritannia.

(©NPK)