Solberg startar valkampen i sør

innenriks

Med buss og båt skal Solberg og følgjet hennar mellom anna besøkje Hønefoss og Larvik, og dessutan sørlandsperlene Tvedestrand, Grimstad, Kristiansand og Arendal.

Her skal statsministeren gjere sitt for å overtyde veljarane om å gi dei borgarlege ein tredje periode med regjeringsmakt, kanskje i håp om at blå himmel og bølgjeskvulp skal gi ekstra draghjelp.

Olje- og energiminister og Høgre-nestleiar Tina Bru skal vere med på delar av turen.

Bedriftsbesøk og friluftsliv

Solberg kjem til Agder fredag, der mellom anna eit besøk i Dyreparken i Kristiansand og segltur på Grashavet med Kaptein Sabeltanns Sorte Dame står på programmet.

Solberg skal òg besøkje bedrifter, møte ungdommar med ulike utfordringar, og dessutan gjere den offisielle opninga av ein ny kyststi i Grimstad.

Også i Tvedestrand står friluftslivet i fokus. Der skal statsministeren mellom anna opne DNTs nye kystledhytte Gjestehuset.

Markant nedgang

Ifølgje Yr blir vêret upåklageleg på Sørlandet til helga. Men Solberg kjempar i motvind i Noregs mest solfylte landsdel.

Nasjonalt har oppslutninga til Høgre falle til 21,6 prosent, 3,5 prosentpoeng lågare enn ved siste stortingsval. På Sørlandet er nedgangen endå meir markant, ifølgje dei siste lokale meiningsmålingane.

I tidlegare Aust-Agder får Høgre til dømes berre drygt 20 prosents oppslutning i den siste lokale målinga – mot 25,6 prosent i valet i 2017, viser tal frå Poll of polls.

I Vest-Agder seier 22,8 prosent at dei vil gi stemma si til Høgre. Det er ned 4,3 prosentpoeng frå 2017.

I Telemark utgjer Høgre-veljarane berre 17 prosent på siste måling, ein nedgang på rundt 3 prosentpoeng.

Då er tidlegare Buskerud meir oppløftande, sett med Solbergs auge. Trass i ein liten nedgang frå 2017 vil framleis kvar fjerde veljar i det gamle fylket, 25,1 prosent, gi stemma si til Høgre, ifølgje ei måling frå midten av juni.

Topp motivert

Dei raudgrøne har i lengre tid hatt eit veksande fleirtal på målingane, men Solberg har ingen planar om å kaste inn handkleet før valet blir avgjort 13. september.

Tvert imot er motivasjonen på topp, sjølv etter 32 år i rikspolitikken, seier Solberg til NTB.

– Det er alltid gøy med nye utfordringar. Nokre av dei store utfordringane eg alltid har vore oppteken av, er jo dei utfordringane vi ser no: Det å sørgje for at Noreg blir meir konkurransedyktig. Det å sørgje for at Noreg skaper fleire arbeidsplassar. Det er behov heile tida.

– Korleis ser du på moglegheita for eit tilvære som opposisjonspolitikar på Stortinget?

– Det går heilt fint! Eg trivst på Stortinget. Men eg vil helst halde fram der det er mest makt, der ein har mest innverknad på utviklinga, seier statsministeren.

(©NPK)