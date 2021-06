Vegvesenet får kritikk etter dødsulykke på Gjøvik

innenriks

MC-føraren omkom då ho hamna ned ein usikra skåning og trefte eit næringsbygg. Ho vart 49 år gammal.

Havarikommisjonen har konkludert med at køyregarden ikkje var tilstrekkeleg sikra. Som følgje av saka, blir Vegvesenet bede om å etablere tryggingskrav for køyregardar og forbetre internkontrollen med køyregardar.

I tillegg tilrår kommisjonen at Statens vegvesen, Trafikkforum og Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) etablerer eit felles rapporteringssystem for trafikkskulebransjen, slik at hendingar og ulykker i samband med køyreopplæring blir loggført og evaluert.

