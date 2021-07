innenriks

Dei siste to vekene er det registrert 404 koronasmitta i hovudstaden, som i snitt er 29 smitta per dag.

Smittetala er høgast i bydelen Nordstrand, som er einaste bydel med eit smittetrykk over hundre. Her ligg smittetrykket på 164 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Bydelen Alna har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på åtte smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

I alt 37.457 Oslo-borgarar er registrert smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)