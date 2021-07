Den kinesiske ambassaden «sjokkert» etter Aftenposten-brev

innenriks

«Verden kan ikke lenger se passivt på at Kina gradvis suger luften ut av pressefriheten i Hongkong», skriv sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten på framsida til avisa torsdag.

Også sjefredaktørane i Helsingin Sanomat, Politiken og Dagens Nyheter har skrive under brevet, der dei skriv at dei hadde håpa at kinesiske styresmakter ville leve opp til forsikringane om at grunnleggjande demokratiske rettar ville bli forsvarte og bevarte i Hongkong, og at dei meiner håpet har svunne hen.

Torsdag ettermiddag skriv den kinesiske ambassaden i Noreg at dei er sjokkerte over brevet, som er retta mot president Xi Jinping.

– Vi har alltid vore folkets regjering, skriv ambassaden.

– Vi er sjokkerte over innhaldet og tek sterkt avstand frå skuldingane. Dei er baserte på feil informasjon», skriv talspersonen for den kinesiske ambassaden i Noreg, Yiding Yang, i eit brev til avisa.

Den kinesiske ambassaden forsvarer i brevet til Aftenposten aksjonane mot det dei kallar for «relevante aviser og deira tilsette».

– Desse handlingane vart gjennomførte ikkje på bakgrunn av kva avisa sa, men på grunn av kva dei gjorde. Ikkje på grunn av kven dei kritiserte, men på grunn av kven dei konspirerte med, hevdar Yang i brevet, og siktar til avisa Apple Daily, som måtte leggje ned etter at styresmaktene fraus midlane til avisa og arresterte fleire av leiarane.

(©NPK)