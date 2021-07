Diskrimineringsnemnda blir lågterskeltilbod i varslingssaker

innenriks

Fram til no har det berre vore domstolane som har hatt myndigheit til å avgjere tvistar om alle former for negativ behandling etter varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

No kan ein òg nytte tilbodet i Diskrimineringsnemnda til å avgjere tvistar i slike saker.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda seier at dei allereie har på plass rammene som trengst for å behandle slike saker.

– Vi veit at varslingssaker ofte kan vere kompliserte, men det kan òg vere tilfellet for diskriminerings- og trakasseringssaker, medrekna saker om seksuell trakassering, som vi allereie behandlar. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet og håpar mange vil nytte lågterskeltilbodet vårt, seier han.

Det er gratis å klage ei sak inn for Diskrimineringsnemnda. Ein risikerer ikkje å måtte betale sakskostnadene til motparten, og det er valfritt om ein vil nytte advokat.

