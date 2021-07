Ei rekkje land kan bli grøne for nordmenn

innenriks

Frå 5. juli følgjer Noreg EUs terskel for innreisekarantene. Folkehelseinstituttet oppdaterer smittekartet sitt fredag. Dei gjer si eiga vurdering av dei europeiske smittetala, og det er dermed ikkje gitt at karta deira samsvarer med ECDCs.

Landa som er tilnærma heilt grøne på ECDC-kartet, er Island, Finland, Danmark, Estland, Lituaen, Polen, Tyskland, Frankrike, Italia, Malta, Kroatia, Slovenia, Austerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Hellas.

Austlendingane kan òg glede seg over Västra Götalands län i Sverige har vorte grønt. Dermed ligg det an til handling i Svinesund og Strömstad òg for dei som ikkje er fullvaksinerte.

Dei nye tersklane gjer at ein slepper innreisekarantene når ein kjem heim frå land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestane må òg vere negative.

