Elkem fell på børsen etter at konsernsjefen slutta på dagen

I 10-tida har Elkem-aksjen falle med 4,5 prosent sidan børsen opna klokka 9.

Det skjer etter at selskapet onsdag kveld sende ut ei børsmelding der dei offentleggjorde at konsernsjef Michael Koenig sluttar umiddelbart. Selskapet har så langt ikkje komme med ei grunngiving for kvifor Koenig sluttar etter berre halvtanna år i stillinga.

Forvaltar Jan Petter Sissener, med fondet Sissener Canopus, eig éin million aksjar i Elkem, og bad onsdag kveld gjennom Dagens Næringsliv om ei forklaring på den brå avgangen.

– Eg kjenner ikkje til detaljane, men eg synest dette verkar veldig spesielt. Marknaden treng og fortener ei forklaring, sa Sissener.

Hovudindeksen på Oslo Børs går elles tydeleg opp torsdag. I 10-tida har børsen styrkt seg med rett i underkant av 0,9 prosent, mellom anna som følgje av brei oppgang blant dei største selskapa.

Av dei 20 selskapa på børsen med høgast marknadsverdi, har aksjeverdien på 17 av selskapa gått opp.

