Færre flyktningar i arbeidslivet under pandemien

innenriks

Rapporten evaluerer krisepakken til regjeringa for integrering frå i fjor vår.

– Det vi finn er ein klar nedgang i arbeidsretta tiltak i introduksjonsprogramma, medan norskopplæringa og andre utdanningstiltak har halde seg stabilt, seier prosjektleiar Vilde Hernes.

– Det er likevel mange som bekymrar seg for kvaliteten i ulike typar undervisning, spesielt for deltakarar med lågt utdanningsnivå og låge digitale ferdigheiter, seier ho.

I fjor vår vart det sett av 456 millionar kroner for å gi eit styrkt opplæringstilbod for flyktningar og andre nykomne innvandrarar under pandemien.

