Fleire søkjer om erstatning etter tannskadar

innenriks

Totalt har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) motteke 3.372 søknader om erstatning i årets første seks månader.

– Veksten kjem av koronasaker, og vi ser òg ein auke frå dei offentlege helseføretaka. I den private helsetenesta er det cirka 35 prosent fleire saker i år enn i fjor, seier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i ei pressemelding.

Dei fleste førespurnadene om tannskadar gjeld rotbehandling, følgd av saker om kronebehandling på ein solid andreplass. Dei fleste søknadene om erstatning frå privat helseteneste gjeld òg tannskadar.

Tannlegeforeningen trur ei av årsakene til auken er at erstatningsordninga har vorte betre kjent.

– Vi skulle sjølvsagt helst sett at ingen pasientar følte behov for å sende inn klage – alle klager er ei for mykje. Samtidig må ein sjå tala i samanheng med talet på behandlingar som faktisk blir gjennomførte, seier president Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening.

Tre av ti som søkjer erstatning, får innvilga erstatning på grunn av feilbehandling, medan sju av ti får avslag. Hovudgrunnen til avslaga er at skaden ikkje kjem av svikt i behandlinga, eller at skaden kjem av andre forhold enn behandlinga, opplyser NPE.

