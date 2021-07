Foreslått endring i kontantstøtteordninga skal sikre større openheit

innenriks

Det nye forslaget til forskrift opnar mellom anna for å offentleggjere om bedrifta som får tilskot, inngår i eit konsern, om føretaket har søkt enkeltvis eller samla, kven som er ansvarleg for å gi opplysningar om eigarstrukturen i konsernet, og talet på og samla tildelt tilskot for konsernet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) seier til E24 at openheit førebyggjer misbruk og aukar tilliten til ordninga.

– For å sikre at også konsernopplysningar blir tilgjengelege for offentlegheita, foreslår vi no ei forskriftsendring. Dei same konsernopplysningane vil då vere tilgjengelege både for løysinga Skatteetaten forvalta og den Brønnøysundregistera forvaltar no, seier han.

Høyringsfristen er 12. august 2021.

