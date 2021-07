Høgsterett: Svenske samar kan drive reindrift i Noreg

innenriks

Saka dreier seg om reineigarane i den svensken samebyen Saarivuoma skal ha lov til å la reinsdyra sine beite på norsk side av grensa.

Dei svenske reindriftssamane har kravd retten til reindrift i to område i Bardu og Målselv kommunar, og dessutan rett til erstatning. Saarivuoma sameby tok i februar 2018 ut stemning mot staten og Statskog SF, og saka har sidan vore i det norske rettssystemet.

I dommen frå Høgsterett onsdag står det at Saarivuoma sameby har rett til å drive reindrift i tvisteområda utan hinder av grensereinbeitelova med forskrifter.

I dommen kjem det òg fram at staten blir frifunnen for krav om erstatning. I tillegg står det at Saarivuoma samebys søksmål mot Statskog SF, som er grunneigar i begge områda, blir avviste.

I nord har norske og svenske reindriftssamar flytta over nasjonalgrensene med reinflokkane sine opp gjennom hundreåra.

NRK skriv at konflikten delvis har bakgrunnen sin i at Noreg og Sverige ikkje klarer å einast om ei fornying av reinbeitekonvensjonen frå 1972. Konvensjonen som tidlegare regulerte reinbeite ved den svensk-norske grensa, opphøyrde i 2005. Sidan den gong har det vore usemje om kva reglar som gjeld.

Reindriftssamar har sidan gammal tid streifa med reinflokkane mellom vinterbeite i Sverige og sommarbeite på norsk side, til dels heilt ut til kysten.

Ifølgje Høgsterett må partane dekkje sine eigne sakskostnader.

(©NPK)