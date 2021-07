Ingen teikn til turistboom frå utlandet i sommar

innenriks

Beskjeden om gjenopninga av landet kom rett og slett for seint for dei europeiske turistane, ifølgje leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

– Folk har lagt andre planar. Det kom ei avklaring i andre europeiske land mykje tidlegare, seier Bergmål til NTB.

Kortare sesong

24. juni vart det opna for at EU/EØS-borgarar med grønt koronasertifikat kan komme til Noreg utan å måtte gjennomføre innreisekarantene, og frå 5. juli blir terskelen endra for kva som er eit grønt land.

I år som i fjor er det nordmenn som dominerer bestillingane for sommaren. Det kjem stadig rapportar om fullbooka overnattingsstader, ifølgje Bergmål.

Men det skaper utfordringar for næringa. Sesongen blir nemleg kortare sidan «alle» reiser i fellesferien.

– Ein normal sesong varer frå mai til september, medan i år som i fjor blir det hovudsakleg frå slutten av juni til byrjinga av august. Det er viktig for reiseaktørane å få ein lengre sesong, seier Bergmål.

Går mot nye rekordar

Også NHO Reiseliv får tilbakemeldingar om fulle overnattingsstader, og sjølv om sommaren i fjor baud på rekordar for mange bedrifter, er det fleire som melder om endå betre tal i år.

Organisasjonen har gjennomført ei kartlegging blant Visit-selskapa rundt om i landet. Stort sett er det nordmenn som står for reiseaktiviteten, men fleire ser ein auke av utanlandske turistar, særleg frå Tyskland, mot hausten.

I Vesterålen i Nordland er campingplassane stort sett fullbooka for sommaren, og fleire overnattingsstader, mellom dei rorbuer, merkar òg svært god trafikk.

Auke blant tyske turistar

Tyske turistar er venta i juli og august, og fleire stader i fylket har turoperatørar frå Tyskland og USA vendt seg til turistinformasjonen om reiser på seinsommaren og hausten.

Visit Sognefjorden melder om tilnærma fullbooka overnattingsstader i dei mest kjende områda, medan andre har ledig kapasitet i juli. Vanlegvis er det mange amerikanarar som tek turen til fjord, fjell og brear i området.

Ja takk, begge delar

I Bergen er det selt 60 prosent fleire hotellrom i juni 2021 enn same månad året før, medan Visit Oslo forventar ein utfordrande og uføreseieleg sommar. Det er likevel auka etterspurnad etter overnattingar frå nordmenn, medan dei fleste utanlandske turistane er venta i august og september.

På Nordvestlandet er det stort trykk på bestillingar fram mot august, og då særleg ved attraksjonar som Romsdalseggen og Rampestreken.

I Ålesund og på Sunnmøre er det delte tilbakemeldingar. På meir særeigne hotell som Juvet i Valldal, Hotel 1904 i Ålesund og Hotel Union Øye i Norangsfjorden er det stort sett fullt i juli. Andre hotell, til dømes typiske konferansehotell, har ledig kapasitet.

Nordmenn held fram med å velje Noreg

Sjølv om fleire land no opnar opp for reisande, er det ingenting som tyder på at vi sluttar å feriere i Noreg.

– Ofte blir dette sett opp mot kvarandre, Noreg eller utlandet. Men det vi ser, er at nordmenn seier ja takk, begge delar, seier Bergmål.

(©NPK)