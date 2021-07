No kjem fasiten over grøne land

innenriks

Folkehelseinstituttet oppdaterer smittekartet sitt fredag, og det blir då klart kva for europeiske land som blir grøne. Det vil seie at ein slepp innreisekarantene frå desse landa sjølv om ein ikkje er vaksinert.

Fredag kjem òg FHI med sine vurderingar av smittesituasjonen på enkelte europeiske øyar. Dermed får vi vite om det blir lov med reiser til til dømes Kreta eller Mallorca.

EUs kart blir oppdatert torsdag

Allereie torsdag kjem det likevel ein peikepinn på kva land dette kan gjelde. Då oppdaterer Det europeiske smittevernbyrået ECDC sitt smittevernkart. Truleg skjer dette torsdag ettermiddag.

Fleire av dei greske øyane er per no grøne på dette kartet, medan Kanariøyane er raude.

FHI gjer likevel ei eiga vurdering av dei europeiske smittetala, og det er dermed ikkje gitt at FHIs og ECDCs vurderingar er identiske.

Kan opnast for reisande utanfor Europa

I tillegg har FHI vurdert landa på EUs tredjelandsliste. Dette er land utanfor Europa som EU-kommisjonen meiner er såpass trygge at reiserestriksjonane for borgarar i desse landa gradvis kan lettast.

5. juli er ein dato å merke seg for dei som ivrar etter utanlandsreiser. I tillegg til at terskelen for grøne land blir endra, blir òg det globale reiserådet oppheva for EØS/Schengen, Storbritannia og dei landa på EUs tredjelandsliste FHI ser på som trygge.

Kan ikkje reise som før

Ein kan likevel ikkje reise som før pandemien, understrekar kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utanriksdepartementet.

– Folk må planleggje godt og setje seg inn i informasjonen for kvart enkelt land. Det er krav og restriksjonar og mykje å ta omsyn til. Smittesituasjonen kan endre seg fort, og det kan komme andre typar restriksjonar på veg heim, seier Måseide til NTB.

Ho ber òg folk om å sjekke reiseforsikringa si.

Ulik praksis hos forsikringsselskapa

Sjølv om land utanfor Europa blir grøne, er det ikkje alle forsikringar som gjeld i desse landa.

– Land utanfor Europa blir ikkje dekt, så der skal ein vere veldig forsiktig viss ein dreg, seier kommunikasjonsdirektør Andreas Bibow Handeland i forsikringsselskapet Europeiske til NRK.

Hos Gjensidige gjeld reiseforsikringa som normalt frå 5. juli i landa der UD opphevar reiserådet. Også i andre land gjeld forsikringa, men med unntak for koronarelaterte hendingar.

– Vel du likevel å reise til eit land som er raudt etter 5. juli, har du framleis gyldig reiseforsikring for alle hendingar og skadar som ikkje har samanheng med koronasituasjonen, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i ei pressemelding.

Nordmenn held seg heime

Truleg blir dette ikkje sommaren for dei store utanlandsturane for nordmenn flest. Sju av ti svarer at dei skal feriere i Noreg sjølv om dei får koronasertifikat, ifølgje ei undersøking Ipsos har gjennomført for NHO Reiseliv.

Blant storbyane er det i år Oslo som er feriefavoritten. Heile 34 prosent svarer at dei skal besøkje hovudstaden i sommar. 16 prosent vil besøkje anten Bergen eller Trondheim, medan 11 prosent vil besøkje Stavanger.

Også hytta er populær. 34 prosent skal hit, medan 31 prosent vil bu på hotell i sommar.

(©NPK)