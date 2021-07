No kjem forbodet mot eingongsplast

innenriks

– Vi har i fleire år arbeidd for å redusere plastforureining og forsøpling. Vi trur på samarbeid på tvers av landegrensene, for å løyse dei store utfordringane i vår tid. Det gjer vi no saman med EU, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Forbodet mot å omsetje eingongsplastprodukt trer i kraft laurdag 3. juli, og ordninga blir lik for heile Europa og blir innført på same tidspunkt for alle land ho gjeld i.

Eingongsbestikk og sugerøyr forsvinn

– Heilt konkret betyr dette at det blir forbode å omsetje desse produkt dersom dei er heilt eller delvis laga av plast og berekna for eingongsbruk: bomullspinnar, bestikk, tallerkenar, sugerøyr, rørepinnar til drikkevarer, ballongpinnar og festemekanismar til slikt, seier Rotevatn.

Det vil seie at det blir slutt på å få drikke den kalde sommardrikken på kafé med sugerøyr av plast, eller få med seg plastbestikk til å ete ta med-mat i parken. Men mange har nok merka at desse tinga allereie er vanskelegare å få tak i, meiner Rotevatn:

– Mange produsentar og importørar har allereie byrja å fase ut produkta som blir forbodne frå 3. juli. Vi oppfattar at næringslivet allereie er godt i gang med omstillinga.

Til lageret er tomt

Dei som har eingongsplastprodukt på lager frå før 3. juli skal likevel få lov til å selje og bruke desse til lageret er tomt – i staden for å kaste dei, seier Rotevatn.

– Pandemien har nok gjort at ein del sit på nokre ekstra produkt som følgje av stenging og reduserte opningstider, til dømes sugerøyr eller bestikk. Men vi håpar og trur at vi relativt snart ikkje vil ha artiklane på marknaden, seier han.

Mindre belastning på miljøet

– Forbodet er berekna til å redusere bruken av eingongsplast med omtrent 1,9 milliardar einingar, eller 3.600 tonn årleg i Noreg, fortel klima- og miljøministeren.

Og snart kjem regjeringa med ein ny plaststrategi der tiltak rundt eingongsartiklar vil vere eitt av fleire område det skal fokuserast på.

– Den kommande plaststrategien tek ei heilskapleg tilnærming til plastforsøpling og plastforureining. Den vil omfatte tiltak i heile livsløpet til eit plastprodukt nasjonalt, regionalt og globalt, seier Rotevatn.

(©NPK)