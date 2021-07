Noreg felt i tre barnevernssaker i EMD

innenriks

Den eine saka gjaldt ei avgjerd om tvangsadopsjon, medan dei to andre omhandla grada av samvær etter akutte omsorgsovertakingar, skriv Rett24.

I sakene om omsorgsovertakingar har EMD konkludert med at menneskerettane vart delvis krenkte. Sjølve omsorgsovertakinga krenkte ikkje retten til familieliv, men det gjorde omfanget av samvær.

– Dette er i tråd med korleis vi oppfattar EMDs tilnærming i desse sakene. Det første inngrepet – å plassere barnet – blir ikkje gjenstand for kritikk. Men ytterlegare tiltak i form av avgrensa samvær blir sett på som problematisk og dermed brot på konvensjonen, seier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Aftenposten.

Same dag vart Noreg frifunne i to andre barnevernssaker. Sakene fekk forenkla behandling sidan EMD meinte at retten til privatliv openbert ikkje hadde vorte krenkt.

EMD har felt Noreg i fleire barnevernssaker dei siste åra.

(©NPK)