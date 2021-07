Norwegians to største eigarar kjende ikkje til bonusar

innenriks

Uttalen kjem frå John Fredriksens selskap Seatankers og investeringsselskapet til Sundt-familien, skriv Dagens Næringsliv.

I mai fekk Jacob Schram og Geir Karlsen 11 millionar kroner kvar mot at dei ikkje forlét Norwegian då selskapet var under rekonstruksjon.

– Som eigar har vi følgt saka om Norwegian-bonusane nøye etter at dei vart gjorde kjende for oss og for offentlegheita. Openbert er denne forma for bonusutbetalingar svært problematisk, set opp mot den heilt spesielle situasjonen selskapet er i, seier administrerande direktør Jakob Iqbal i Sundt AS.

I tillegg fekk dei andre konserndirektørane i selskapet 8 millionar kroner i bonus – i alt 30 millionar kroner.

Bonusutbetalingane har vorte kritiserte, og næringsminister Iselin Nybø (V) meiner selskapet har vist dårleg dømmekraft i saka. I fjor la ho ned forbod mot bonusutbetalingar i selskapet, som då hadde store økonomiske problem, som eit vilkår for å få eit statsgarantert lån. Ifølgje regjeringa gjekk fristen ut 26. mai i år.

Schram vart erstatta som konsernsjef av Karlsen søndag 20. juni.

