Sju av ti nordmenn vil feriere i Noreg sjølv om dei får vaksinepass

innenriks

Det viser ei undersøking Ipsos har gjennomført for NHO Reiseliv.

Blant storbyane er det i år Oslo som er feriefavoritten. Heile 34 prosent svarer at dei skal besøkje hovudstaden i sommar.

– At mange ønskjer å besøkje hovudstaden, vil hjelpe ei reiselivsnæring som har lide under svært strenge korona-nedstengingar og restriksjonar over lang tid, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

16 prosent vil besøkje anten Bergen eller Trondheim, medan 11 prosent vil besøkje Stavanger.

Eit fleirtal ønskjer ein aktiv ferie. 57 prosent vil gå turar eller gjennomføre andre aktivitetar i naturen. 34 prosent skal på hytta.

51 prosent av dei spurde har planlagt å ete på restaurant, og 31 prosent vil bu på hotell i sommar.

– Det er godt nytt for serveringsnæringa og hotellbransjen, seier Krohn Devold.

Pris, nærleik til naturen og godt smittevern er dei viktigaste faktorane når det gjeld å velje feriemål.

1.029 personar er spurde i undersøkinga, som er gjennomført mellom 9. og 23. juni.

(©NPK)