Bonnier tek majoritet i Strawberry Publishing

Bonnier Books prøvde å gjennomføre kjøpet hausten 2020. Kjøpet vart den gong stansa av Konkurransetilsynet, grunna Bonniers eigarskap i Cappelen Damm. Forlaget enda derfor opp med å kjøpe ein minoritetspost på 45 prosent i mai 2021.

Førre veke selde derimot Bonnier Books sin eigardel i Cappelen Damm. No informerer forlaget at dei i staden tek kontrollerande eigarskap i Strawberry Publishing.

– Gjennom heile denne prosessen har vi sagt at den norske marknaden er svært viktig for oss, og at vi ønskjer å styrkje posisjonen vår i Noreg, seier administrerande direktør Håkan Rudels i Bonnier Books.

