Desse landa utanfor EU kan få eigne reisereglar

Folkehelseinstituttet skal vurdere eigne reiseråd for landa på EU-lista over trygge tredjeland. Det er EU-kommisjonen som vurderer kva land som står på denne lista. Dei tilrår at medlemslanda lettar på innreiserestriksjonane som følgje av koronapandemien for borgarar frå desse landa.

Den siste oppdateringa kom torsdag. Det var VG som melde om oppdateringa først.

Dei nye landa er Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia og Hercegovina, Brunei, Canada, Jordan, Montenegro, Qatar, Moldova og Saudi-Arabia.

