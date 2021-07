Helsedepartementet: Kreta er blant europeiske ferieøyar som blir grøne frå 5. juli

innenriks

Helsestyresmaktene har vurdert smittesituasjonen på øyane som separate regionar, i staden for å vurdere landet samla sett.

Følgjande øyar blir grøne:

* Dei joniske øyane, Hellas

* Kreta, Hellas

* Nordlege egeiske øyar, Hellas

* Korsika, Frankrike

* Madeira, Portugal

* Sardinia, Italia

* Sicilia, Italia

Følgjande øyar/øygrupper blir raude eller oransje:

* Asorane, Portugal (oransje)

* Balearane, Spania (oransje)

* Sørlege egeiske øyar, Hellas (oransje)

* Kanariøyane, Spania (raude)

Frå 5. juli blir terskelen endra for kva som er eit grønt land, og ein slepper innreisekarantene når ein kjem heim frå land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestane må òg vere negative.