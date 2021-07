Mann dømd for aktlaust drap etter å ha skote sambuaren med hagle

innenriks

– Han er ekstremt letta. Det har vore ei ekstrem påkjenning. Saka ligg jo tre år tilbake i tid. No kjem han til å ta den straffa han har fått, og det er ei rettferdig straff, seier forsvararen til mannen, advokat Bjørn Aksel Henriksen, til TV 2.

Det var under ein krangel i ei leilegheit på Oppsal i Oslo i september 2018 at den 56 år gamle mannen skaut kvinna med hagle. Mannen ringde sjølv etter ambulanse og fortalde at han hadde skote sambuaren, ei 49 år gammal kvinne, ved eit uhell. Politiet trudde ikkje på forklaringa, men ifølgje ein rapport var våpenet hans defekt og gjekk av ved samanklapping.

Mannen hevda sjølv at han berre ville true kvinna.

Påtalemakta meinte på si side at mannen skulle dømmast for forsettleg drap. Aktor Alvar Randa bad under rettssaka i Oslo tingrett om elleve og eit halvt års fengsel for drapet.

– Eg meinte det var grunnlag for å dømme han for forsettleg drap, og så registrerer eg at retten meiner noko anna. No skal eg sjå på dommen, og så skal eg skrive ei innstilling til Riksadvokaten før ferien, seier Randa til TV 2 fredag.

