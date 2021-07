Mann døydde etter opphald i arresten – Sør-aust politidistrikt gitt eit førelegg på 100.000 kroner

innenriks

Spesialeininga for politisaker vart varsla 15. april i fjor etter at mannen, som var i arresten på Grenland politistasjon i Skien, var køyrt til sjukehus med hjartestans.

Mannen, som var svært rusa, hadde vorte arrestert tidlegare same dag og hadde fått tilsyn av lege før innsetjinga, opplyser politiet i ei pressemelding fredag.

Dagen etter vart Spesialeininga varsla om at mannen døydde på sjukehuset litt tidlegare. No er Sør-aust politidistrikt gitt ei føretaksstraff på 100.000 kroner for grovt brot på tenesteplikta.

– Hendinga fann stad då berre éin arrestforvarar var på jobb på Grenland politistasjon i Skien, noko som kjem av koronapandemien, skriv Telemarksavisa, som omtalte saka torsdag.

– Dette er tragisk hending, og særleg for dei direkte ramma. Det pregar òg dei som var involvert i hendinga hos oss, og vi har hatt oppfølging av dei i tida etterpå, seier politimeister Ole Bredrup Sæverud i Sør-aust politidistrikt.

Han seier dei har vedteke førelegget frå Spesialeininga.

– Spesialeininga for politisaker har gjennomført ei grundig etterforsking. Med tilgang på den informasjonen som no ligg i vedtaket, vil vi følgje opp konkrete punkt som tek vare på alle delar av ansvaret det ligg i å handtere personar i arrest, seier Sæverud.