Mindre aktivitet for barnevernet i 2020

Reduksjonen har vore størst blant barn under skulealder, skriv Statistisk sentralbyrå.

Rapporten viser at det vart sett i verk 45.500 undersøkingar for 42.600 barn på bakgrunn av meldingar barnevernet fekk i 2020. Nedgangen var størst for barn i aldersgruppa 0 til 5 år, med nesten 5 prosent.

Når ein ser på talet på undersøkingar blant barn i alderen 0–17 år, har det òg vore ein reduksjon. I 2017 vart det starta 42 undersøkingar per 1.000 barn i alderen 0–17 år, i 2020 var tilsvarande tal 40 per 1.000 barn.

Direktør Mari Trommald i Bufdir seier dette er positivt, og ho er glad for utviklingstrekka statistikken viser.

– Det er eit mål at barn, unge og familiar som har behov for det, skal få barnevernstenester av høg kvalitet. Bufdir har gjennom kompetansesatsinga til regjeringa i kommunalt barnevern sett i verk ei rekkje tiltak som skal bidra til å nå dette målet. At statistikken går riktig veg, tek vi som eit teikn på at kompetansetiltaka verkar, seier Trommald.

Ved utgangen av fjoråret budde nesten 14.200 barn og unge utanfor heimen. Det er 500 færre samanlikna med 2019. Tre av fire av dei som vart plasserte, bur i fosterheim. 14 prosent i bustad med oppfølging, medan rett under 8 prosent bur på barnevernsinstitusjon.

