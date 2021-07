Store delar av Europa blir grønt frå måndag

innenriks

Det opplyser Helsedepartementet fredag.

Det er ikkje krav til testing før du reiser inn i Noreg frå grøne land. Det er heller ikkje krav til karantene når du kjem til Noreg. Ein må likevel framleis fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensa når ein kjem fram.

Dei som er busette i grøne land er fritekne frå innreiseforbodet til Noreg.

Mange ferieland å velje i

Endringane er godt nytt for nordmenn som vil til utlandet i sommar, då lista over potensielle reisemål er kraftig utvida. Populære ferieland som Frankrike, Kroatia, Bulgaria og Malta er no blant dei grøne landa. Det er òg gjort ei eiga vurdering for utvalde øygrupper i Europa.

Den greske øya Kreta er no grøn. Det same gjeld Korsika og Madeira, medan Kanariøyane framleis er raude.

Mange grøne regionar i Sverige

For dei som saknar harryhandel eller hytta i Sverige, er det òg gode nyheiter. Svært mange svenske regionar er no grøne, mellom anna Västra Götaland som omfattar Strömstad, Västerbotten, Gotland og Stockholm.

I Danmark er alle regionane, altså Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, grøne i tillegg til København, som er oransje.

Lilla land utanfor Europa

Det er òg ein heilt ny kategori – lilla land. Dette er land på lista til EU over trygge tredjeland der EU meiner at smittesituasjonen her gir grunnlag for mildare innreisereglar ved reiser til Noreg, som å sleppe karantenehotell. Folkehelseinstituttet har for første gong vurdert landa på denne lista.

– Alle som har opphalde seg i eit lilla land har same krav om testing, innreiseregistrering og innreisekarantene som dei som kjem frå raude land. Desse reglane kan endre seg, og lilla land vil derfor vere regulert i ein eigen kategori i covid-19-forskrifta, opplyser Helsedepartementet.

Dette gjeld mellom anna USA, Australia, New Zealand og Japan.

Tilrår noregsferie likevel

Trass dei store endringane tilrår regjeringa at nordmenn ferierer her heime i sommar.

– Det er det tryggaste og mest føreseielege. Innreisereglane i dei ulike landa kan endrast på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrar seg, heiter det.

Frå 5. juli blir terskelen endra for kva som blir rekna som eit grønt land, og Noreg følgjer då EUs nivå. Ein slepp då innreisekarantene når ein kjem heim frå land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestane må òg vere negative.

Ein slepp òg karantene når det er færre enn 75 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, men då må færre enn 1 prosent av alle testane vere negative.

