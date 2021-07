Ti straumselskap braut lova ved å garantere at straumen var fornybar

innenriks

– Kva for straumavtale ein har, påverkar ikkje straumen ein får levert i stikkontakten. Forbrukartilsynet meiner derfor at kraftselskap ikkje kan gi inntrykk av at forbrukarane kan få levert «grøn» straum gjennom straumavtalen dei har, seier Tonje Drevland i Forbrukartilsynet til NRK.

Tilsynet meiner selskapa driv villeiande marknadsføring når dei seier at dei sel «grøn straum» utan å forklare det nærmare.

Fleire selskap sel også garantiar om opphav. Da blir det garantert at kor mykje straum ein brukar, òg vil produserast fornybart. Men straumen du bruker, er framleis den same som alle andre i Noreg har.

– Å kjøpe straumavtaler med garantiar om opphav er ein måte forbrukarar kan støtte produsentar av fornybar energi. Det påverkar likevel ikkje straumen som forbrukaren får levert i heimen gjennom sin straumavtale, seier Drevland.

Selskapa som må stanse eller endre annonsane sine, er Fortum markets, Tibber Norge, Teilnet Energi, Tafjord Kraft, Bærum Energiomsetning, Kraftriket, Ustekveikja Energi, SkandiaEnergiOmsetning, Glitre Energi og Rauma Energi.

I tillegg har NorgesEnergi, Agva Kraft, Lyse Energisalg, Yetz Strøm, Fortum Strøm (Hafslund Strøm), LOS, Ren Røros, Orkla Home & Personal Care, Essity Norway og Mer Norway blitt bedne om å gjere greie for for annonsane sine.

(©NPK)