innenriks

– Endringa som blir no gjord, er at vi mellom anna opnar for å vurdere om søkjarar med dansk legeutdanning, men utan den danske turnusen, skal kunne få norsk autorisasjon. Viss desse søkjarane får norsk autorisasjon, vil dei kunne sleppe det som har vorte omtalt som dobbel turnus, skriv Helsedirektoratet til NRK.

Fleire norske legestudentar i Danmark har reagert på at dei må ta ein turnusperiode i Noreg for å få autorisasjon sjølv om dei allereie har vore i turnus i Danmark.

(©NPK)