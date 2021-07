Dronning Sonja fyller 84 år

innenriks

Også dei siste par åra har dronning Sonja valt å markere fødselsdagen sin privat.

Dronning Sonja, fødd Haraldsen, gifta seg med dåverande kronprins Harald i Oslo domkyrkje 29. august 1968. Ho vart dronning 17. januar i 1991, etter kong Olavs død. Dronning Sonja vart då den første norske dronninga på nesten 53 år.

Deretter vart ho signa i Nidarosdomen 23. juni 1991 saman med kong Harald. Ho har dermed markert 30 år som dronning i år.

Då kong Harald overtok som monark i 1991, var det 52 år og 2 månader sidan dronning Maud døydde. Maud hadde ikkje vore spesielt aktiv dei siste åra ho levde, og Sonja kunne dermed i stor grad finne sin eigen plass.

Dronninga har spesielt gjort seg merka for kunstinteressa si og si friluftsinteresse, og ho har òg vidareført nokre av Mauds hjartesaker, som arbeid med kvinneorganisasjonar og nødhjelp. Ho har òg hausta lovord for innsatsen sin for å bruke kunst for å promotere Noreg i utlandet.

Dronninga er elles ein ivrig hobbyfotograf og har tidlegare delt ei rekkje naturbilete ho har teke på dei mange reisene sine i Noreg.

I den gamle stallbygningen bak Slottet har ho opna ein kunststall som viser kunst og gjenstandar frå dei kongelege samlingane. Denne sommaren blir derimot lokalet nytta til å vise kunst frå Nasjonalmuseets samling.

Denne sommaren har kongeparet allereie vore ute på eit tokt med kongeskipet Norge, noko som var den første offisielle reisa for kongeparet etter at koronapandemien ramma Noreg. Planen er å ta eit nytt tokt med skipet seinare i sommar.

(©NPK)