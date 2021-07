16 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Det er òg tre fleire enn søndagen før, opplyser Oslo kommune til NTB.

Bydelen Nordstrand har det høgaste smittetrykket akkurat no. Der er det registrert 99 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter følgjer bydelane Ullern (66) og Frogner (59). Det er ikkje kjent kor mange smitta det er i desse bydelane det siste døgnet.

Lågast smittetrykk er det i bydelen Alna (10).

Totalt var det 124 personar som vart registrerte smitta i Oslo i veke 27. Det er registrert 37.434 tilfelle av koronavirus i Oslo sidan mars i fjor.

(©NPK)