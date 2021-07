Børsen starta veka i pluss

innenriks

Seadrill-aksjen gjorde eit veldig byks måndag etter nyheita før helga om at det gjeldstyngde selskapet har komme med eit forslag til løysing for dei resterande kreditorane, ifølgje Dagens Næringsliv. Selskapet vart den desiderte børsvinnaren på måndag med ein kursvekst på nesten 38 prosent.

Også for hovudindeksens del enda måndagen positivt, om enn ikkje i same storleiksorden. Etter ein svak start på dagen løfta han seg over nullstreken – takka vere mellom anna anna vekst i fornybarselskapet VOW (+6 prosent), Grieg Seafood (+5,2) og tankreiarlaget Frontline (+5,1).

Hydrogenselskapet Nel vart tapane på måndag med eit kursfall på 5,8 prosent. Selskapet utgjer toppen på taparlista 3 saman med Idex Biometrics (-4,6) og Pexip Holding (-3,6).

Nordsjøolja gjekk måndag ettermiddag for vel 76 dollar fatet – snautt 1 prosent over førre sluttkurs.

Også ved dei viktigaste børsane i Europa var biletet svakt positivt. CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt var opp høvesvis 0,3 og 0,2 prosent i 17.15-tida måndag. FTSE 100 i London hadde då stige 0,6 prosent.

