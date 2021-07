Dagbladet: PST skal ha funne nye bevis mot Bertheussen

innenriks

Politiet skal ha fått rekonstruert videoopptak som tidlegare var sletta, skriv Dagbladet, som viser til anonyme kjelder.

PST skal ha halde fram etterforskinga mot Bertheussen etter at ho i januar i år vart dømd for angrep mot demokratiet og truslar mot sin eigen sambuar, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ifølgje avisa.

Saka er anka til Borgarting lagmannsrett, men 22. juni vart det kjent at retten ikkje vil behandle skuldspørsmålet, men berre straffeutmålinga.

Dei nye bevisa skal ikkje tale til Bertheussens fordel, ifølgje kjeldene til Dagbladet. Dei vil likevel ikkje ha noka å seie for ankesaka, då bevisa ikkje vart sende over til Borgarting lagmannsrett før ankeutvalet behandla saka.

PST vil ikkje kommentere opplysningane.

Forsvararen til Bertheussen, John Christian Elden, seier til Dagbladet at klienten hans ikkje er kjend med noko materiale frå PST som endrar oppfatninga hennar av at dommen mot henne er feilaktig. Han meiner det er uheldig at Bertheussen ikkje får tiltalen behandla av lagmannsretten.

– Det er ein FN-verna menneskerett å få anka skuldspørsmålet i alvorlege straffesaker, og då bør ikkje Noreg bryte dette med opne auge, seier Elden.

(©NPK)