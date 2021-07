I alt 450 fullvaksinerte har vorte koronasmitta

innenriks

Dei 450 smitta utgjer 0,03 prosent av dei fullvaksinerte, seier overlege Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Tala kjem frå FHIs vekerapport for veke 25.

Alle bortsett frå to tilfelle av koronarelaterte dødsfall er over 80 år. Blant dei som har vorte lagde inn på sjukehus, er 21 personar i risikogrupper. Dei fleste er over 75 år.

Omtrent éin av ti vaksinerte kan teste positivt etter viruseksponering, ifølgje assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Heldigvis er det få av dei som får eit alvorleg sjukdomsforløp, sidan dei fleste trass alt har ganske god effekt av vaksinen, seier Nakstad.

