Lange køar på Gardermoen

innenriks

Eit bilete avisa har teke i avgangshallen på den største flyplassen i Noreg, viser folk som står i kø.

Avinor har tidlegare gått ut og åtvara mot lange køar på grunn av dei strenge innreiserestriksjonane, mellom anna auka dokumentkontroll, utvida grensekontroll og smittevernkrav som testing og krav om avstand.

Frå og med måndag tek dei norske innreiserestriksjonane og karantenereglane utgangspunkt i dei same terskelverdiane som i EU. Det opnar for reiser til ei rekkje fleire land utan at ein må gå i innreisekarantene når ein kjem heim igjen.

Men sjølv om store delar av Europa no er grønt, er det altså framleis reglar om innreiseregistrering og testing på grensa for dei som kjem frå grøne land.

