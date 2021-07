Store mørketal om skadde i trafikkulykker

innenriks

I 2020 vart 627 personar skadde i trafikkulykker i Noreg, ifølgje dei offisielle tala. Det reelle talet skal likevel vere opp mot 2.000 personar, skriv NRK.

Berre 37 prosent av dei som blir karakteriserte som alvorleg skadde etter trafikkulykker, og som blir behandla i helsetenesta, blir førte i den offisielle statistikken.

Tala kjem fram i ein ny rapport som Trygg Trafikk har fått laga.

Hovudårsaka til den store forskjellen er dårleg kommunikasjon mellom helsetenesta og politiet.

Underrapporteringa er særleg stor for enkelte trafikantgrupper, som syklistar og elsparkesyklistar, men også for bilførarar og bilpassasjerar.

No varslar samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ei endring slik at statistikken også skal omfatte informasjon frå legevakt og sjukehus og ikkje berre frå politiet.

– Betre oversikt og kunnskap om dei hardt skadde i vegtrafikken er avgjerande i det vidare arbeidet for nullvisjonen om ingen drepne eller hardt skadde i vegtrafikken. No vil vi i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet setje i gang eit prosjekt for innsamling av gode data frå ti utvalde sjukehus og sju kommunale legevakter for å få fram eit meir fullstendig bilete over alvorlege skadar i vegtrafikken, seier Hareide.

