Universitetssjukehuset Nord-Noreg har fått førelegg for brot på helsepersonellova

innenriks

Bakgrunnen for førelegget er at den kvinnelege pasienten ifølgje politiet vart liggjande for lenge utan adekvat behandling, opplyser Troms politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet starta etterforsking av saka i 2019 etter å ha fått ei vurdering frå Fylkesmannen i Troms. Saka vart meld i mai 2018.

I etterforskinga av saka har politiet fått hjelp frå Kripos, det er avhøyrt ei rekkje vitne og henta inn omfattande dokumentasjon.

Det er ferda ut eit førelegg på 300.000 kroner for brot på Helsepersonelloven, men påtalemakta har ikkje funne grunnlag for å straffe enkeltpersonar, og sakene mot desse er lagde bort.