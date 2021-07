innenriks

Talet er ni lågare enn same dagen førre veke og 39 færre enn same dagen for to veker sidan.

Smittenivået er akkurat no høgast i bydel Nordstrand, med 84 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Så følgjer Ullern (64) og Frogner (57).

Lågast er smittenivået i bydelane Grorud (7), Alna (10) og Bjerke (12).

Sidan mars i fjor er det registrert 37.521 smitta i Oslo. Flest smitta er det i alderen 20–29 år.

