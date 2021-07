Deltavarianten påvist for første gong i Drammen

innenriks

I tillegg tyder kommunen si eiga smittesporing på at det er endå eitt tilfelle av denne varianten.

– Det er gjennomført screening for virustypar for dei som har fått påvist smitte dei siste dagane. Denne screeninga er ikkje det endelege svaret, men erfaringsmessig gir resultatet av denne screeninga gode indikasjonar på kva virusvariantar ein er smitta av. Og no har vi altså fått meldt fire tilfelle med sannsynleg deltavariant, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dette er første gong deltavarianten er påvist i Drammen kommune.

Ifølgje kommuneoverlegen har det berre vore eit tidsspørsmål før dei første tilfella av deltavarianten ville bli påviste i Drammen kommune. Varianten er påvist i fleire kommunar rundt Drammen, og det er venta at han vil vere den dominerande virusvarianten i løpet av nokre veker.

