Elsparkesykkelselskap stengjer sparkesyklane om natta

Tysdag vart det kjent at det så langt i år er registrert 856 skadar med elsparkesykkel i Oslo. 57 prosent av ulykkene skjedde mellom klokka 23 og 5.

55 prosent av dei som vart skadd på elsparkesykkel i Oslo i helga, var alkoholpåverka.

– Ryde ønskjer sjølvsagt minst mogleg skader og har derfor innført strakstiltak etter oppmoding frå legevakta, seier Rydes styreleiar Eivind Saga i ei pressemelding.

No innfører den norske elsparkesykkelutleigaren mellombels nattestengt for elsparkesyklane sine i Oslo i helgane, og Saga forventar at dei andre aktørane følgjer etter.

Selskapet ber òg samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om innføring av ei promillegrense på elsparkesykkel snarast mogleg. Selskapet trur ei promillegrense vil ha betydeleg effekt, sidan ein då også vil miste sertifikatet til å køyre bil og motorsykkel.

– Elsparkesyklane har vorte ein viktig del av folk sin kvardagstransport, og nesten alle desse blir utført ansvarleg og utan skadar. Det er den uansvarlege bruken som promillekøyring vi må få slutt på, og vi ønskjer å jobbe tett saman med styresmaktene for å løyse dette. Det viktigaste steget er ei promillegrense, seier Saga.

