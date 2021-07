Fleire ønskjer å gifte seg i sommar

innenriks

Ifølgje Skatteetaten har talet på søknader om prøvingsattestar no auka i takt med opninga av samfunnet og moglegheitene for å gjennomføre større bryllaup.

Par som ønskjer å gifte seg må ha ein godkjend prøvingsattest i orden før vigselen. Denne attesten viser at ein oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, og er gyldig i fire månader frå utskriven dato.

Skatteetaten behandlar i snitt 1.500 søknader i månaden, og det er vanlegvis flest prøvingsattestar i mars, april, mai og juni. Sjølv om talet ikkje er heilt tilbake på tidlegare nivå enno, peikar pilene oppover.

– Talet på søknader om prøvingsattestar ligg framleis noko lågare enn 2019, som var eit normalår, men no ser vi at talet på søknader aukar igjen. I april og mai var det ein liten auke samanlikna med mai i fjor, og vi trur vi kjem til å sjå at auken held fram utover sommaren, seier Elin Imsland, avdelingsdirektør for Folkeregisteret i Skatteetaten.

Ho oppmodar par som ønskjer å gifte seg om å vere tidleg ute med å søkje om prøvingsattest då det i periodar kan gå fem til seks veker før han er klar.

– Dei som skal gifte seg i sommar bør søkje om prøvingsattest rimeleg raskt, medan dei som satsar på haustbryllaup har litt betre tid på seg, seier Imsland.

