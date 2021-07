Sivilombodet meiner Nav tek feil om fedrekvote

innenriks

Ifølgje Aftenposten kjem dette fram i ein fersk uttale, og uttalen kan vere viktig for hundrevis av fedrar.

– Nav har operert med vilkår om å søkje innan ein bestemd frist. Det er ei innskrenking i retten til foreldrepengar. Den meiner vi det ikkje er grunnlag for i lova, seier sivilombod Hanne Harlem til avisa.

Ho legg vekt på at Nav ikkje kan setje vilkår som avgrensar folks rettar utan tilstrekkeleg forankring i lova – og omtaler dagens praksis som uheldig.

Uttalen kjem med bakgrunn i ei konkret sak der ein far tapte i Trygderetten og klaga saka inn for Sivilombodet. Faren søkte om fedrekvote etter at den lønte permisjonen til mora var over, men i god tid før han sjølv skulle ta ut permisjon. Ombodet ber Arbeids- og velferdsdirektoratet sørgje for at saka hans blir vurdert på nytt.

Ytingsdirektør Eve Vangsnes Bergli i Nav seier dei vil sjå uttalen i samanheng med lovverket.

– Vi har forståing for at dette er ei viktig sak for mange foreldre. Vi vil likevel først uttale oss om innhaldet i uttalen etter vi har fått sett nærare på han og svart Sivilombodet, skriv ho i ein e-post.

Verken Trygderetten eller Barne- og familiedepartementet ønskjer å uttale seg om saka no, skriv Aftenposten.

